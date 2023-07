Verdins: Landwirt bei Traktorunfall mittelschwer verletzt

Der Unfall ereignete sich gegen 17.15 Uhr in einem Feld in Unterverdins. Ein Bauer geriet ersten Informationen zufolge bei Heuarbeiten mit dem Traktor auf der steilen Wiese aus vorerst unbekannter Ursache ins Rutschen, woraufhin sich das Fahrzeug mehrfach √ľberschlug.Der Landwirt, der Ende 50-j√§hrige Altbauer des Thalerhofes, verletzte sich dabei mittelschwer. Er wurde nach der Erstversorgung in das Meraner Krankenhaus gebracht.Im Einsatz standen die Bergrettung, der Notarzthubschrauber, das Rote Kreuz, die Freiwillige Feuerwehr sowie die Carabinieri.