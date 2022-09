Vereinbarkeit von Familie und Beruf: Wie leicht ist das in Südtirol?

Die Südtiroler Familienstudie wurde zwischen Oktober und Dezember 2021 vom Astst in Zusammenarbeit mit der Familienagentur des Landes durchgeführt. In diesem Bericht liegt der Fokus auf Daten zu Personen mit Kindern unter 20 Jahren.59 Prozent bezahlen die Darlehensraten oder die Miete für die Wohnung, in der sie leben. 30 Prozent halten die finanziellen Mittel der eigenen Familie für unzureichend.20 Prozent der 18- bis 64-Jährigen mit Kindern unter 20 Jahren sind der Meinung, die Familienfreundlichkeit habe sich in den letzten Jahren in Südtirol verbessert, für 46 Prozent ist sie unverändert geblieben und für 20 Prozent hat sie sich verschlechtert. Die restlichen 15 Prozent haben keine eigene Meinung dazu.In den Stadtgemeinden (Bozen, Brixen, Bruneck, Leifers, Meran) ist die Meinung, dass die Familienfreundlichkeit abgenommen hat, insgesamt verbreiteter als in den Landgemeinden (24 Prozent gegenüber 17 Prozent).54 Prozent (49 Prozent der Frauen und 59 Prozent der Männer) glauben, dass Kinder und Karriere für Mütter vereinbar sind. Bei den Vätern trifft dies ohne Geschlechtsunterschiede sogar auf 82 Prozent zu.83 Prozent (89 Prozent der Frauen und 78 Prozent der Männer) vertreten die Auffassung, dass aufgrund der Kinder eine Einschränkung der Arbeitstätigkeit der Mütter notwendig sei. Was die Väter betrifft, sinkt der entsprechende Prozentsatz auf 32 Prozent (27 Prozent der Frauen und 37 Prozent der Männer).In den Landgemeinden ist die Meinung, dass Kinder eine Arbeitsreduzierung für die Mütter notwendig machen, verbreiteter als in den Stadtgemeinden (87 Prozent gegenüber 78 Prozent).24 Prozent der 18- bis 64-Jährigen mit Kindern unter 20 Jahren sind der Meinung, die Vereinbarkeit von Familien- und Berufsleben für Mütter habe sich in den letzten 5 Jahren in Südtirol verbessert, für 39 Prozent ist sie unverändert geblieben und für 21 Prozent hat sie sich verschlechtert. Die restlichen 16 Prozent haben keine eigene Meinung dazu.Andererseits scheint es für Väter leichter geworden zu sein, Familie und Beruf zu vereinbaren: 29 Prozent glauben dies, während 9 Prozent der Meinung sind, dass es schwieriger geworden ist.Die Überzeugung, dass sich die Vereinbarkeit von Familie und Beruf verbessert hat, ist in Landgemeinden verbreiteter als in Stadtgemeinden. Die Abweichungen zwischen den Meinungen von Frauen und Männern sind hingegen nicht signifikant.Ungefähr 7 von 10 18- bis 64-Jährigen mitKindern unter 20 Jahren, unabhängig von der Art der Wohngemeinde, nennen die flexiblen Arbeitszeiten als eines der 3 wichtigsten Merkmale für einen familienfreundlichen Betrieb. Alle anderen Aspekte werden von 4 von 10 Personen oder weniger zu den 3 wichtigsten gezählt.Eine angemessene Anzahl von Teilzeitarbeitsplätzen und die Erleichterung des Wiedereinstiegs in den Beruf nach der Elternzeit werden von Personen aus Landgemeinden als wichtiger erachtet als von denen aus Stadtgemeinden. Letztere messen hingegen 2 weiteren Elementen größere Bedeutung bei als Erstere: Die Möglichkeiten für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter pflegebedürftige Familienangehörige zu betreuen und Unterstützung bei der Suche nach Kinderbetreuungsmöglichkeiten.Die Wichtigkeit flexibler Arbeitszeiten wird auch aus der Rangordnung der Aspekte, die den Familien das Zeitmanagement erschweren, deutlich. An erster Stelle stehen tatsächlich die Arbeitszeiten, die von 81 Prozent der Eltern genannt wurden.Die Meinung, dass die Arbeitszeiten, die Öffnungszeiten von Ämtern und Diensten und die Unterrichtszeiten den Familien organisatorische Schwierigkeiten bereiten können, ist unter den Bewohnerinnen und Bewohnern von Stadtgemeinden, verbreiteter als unter denen von Landgemeinden.Die Kinderbetreuung wird fast immer hauptsächlich von der Mutter oder von beiden Elternteilen in gleichem Maße wahrgenommen. Die Eltern, die erklären, dass sich vor allem der Vater um die Kinder kümmert oder gekümmert hat, machen bei allen Aufgabenbereichen weniger als 10 Prozent aus.Die Mitarbeit der Väter ist bei Eltern, die in Stadtgemeinden leben, ausgeprägter als bei Eltern, die in Landgemeinden leben.Die Großeltern sind eine wesentliche Stütze für die Familien. 65 Prozent der Mütter und Väter zwischen 18 und 64 Jahren mit Kindern unter 20 Jahren erklären, dass sie bei der Kinderbetreuung von den eigenen Eltern oder von den Schwiegereltern unterstützt werden oder wurden.21 Prozent bringen oder brachten ihre Kinder in einen Kinderhort oder eine andere Kleinkindereinrichtung und 17 Prozent haben oder hatten die Hilfe von Tanten oder Onkeln.Der Anteil der Eltern, die die Hilfe von Großeltern und Tanten oder Onkeln in Anspruch nehmen oder nahmen, ist höher unter den in Landgemeinden lebenden Eltern als unter den in Stadtgemeinden lebenden Eltern. Bei Letzteren ist hingegen der Anteil derjenigen, die Kleinkindereinrichtungen nutzen oder nutzten, höher als bei Ersteren.Fast alle Eltern erklären, sich in Bezug auf verschiedene Aspekte der Betreuung und Erziehung der Kinder sicher oder ziemlich sicher zu fühlen. Der Bereich, in dem sich Eltern am Unsichersten fühlen, ist ihren Kindern einen verantwortungsbewusstenUmgang mit digitalen Geräten beizubringen.Was das Erlernen und die verantwortungsbewusste Verwendung digitaler Geräte anbelangt, ist die Wahrnehmung, ihre Kinder begleiten zu können, unter in Stadtgemeinden lebenden Eltern verbreiteter als unter denen in Landgemeinden. Andererseits fühlen sich Letztere sicherer als Erstere, was die Sprachentwicklung ihrer Kinder anbelangt.64 Prozent der Eltern im Alter zwischen 18 und 64 Jahren mit Kindern unter 20 Jahren haben oder hatten Schwierigkeiten in der Organisation der Kinderbetreuung tagsüber oder in bestimmten Zeiträumen des Jahres.Probleme bei der Kinderbetreuung zeigen sich vor allem in den Sommermonaten und in anderen Ferienzeiten, wie von einem Drittel bzw. einem Viertel der Eltern angegeben wird.Daher überrascht es auch nicht, dass die Eltern vor allem eine Erweiterung der Dienstleistungen zur Betreuung der Kinder und Jugendlichen in den Schulferien zur Unterstützung des Familienlebens begrüßen würden.Die Unterschiede zwischen Stadtgemeinden und Landgemeinden sind zwar nicht signifikant, deuten aber insgesamt darauf hin, dass Eltern, die in Stadtgemeinden leben, größere Schwierigkeiten haben, die Kinderbetreuung zu organisieren als Eltern von Landgemeinden.Dies wird durch die Tatsache bestätigt, dass höhere Prozentsätze von Eltern, die in Stadtgemeinden leben, als von Eltern, die in Landgemeinden leben, die Erweiterung fast aller in Grafik 10 aufgeführten Dienstleistungen für Kinder und Jugendliche fordern.Unter den Eltern zwischen 18 und 64 Jahren mit Kindern unter 20 Jahren geben 95 Prozent der Männer und 75 Prozent der Frauen an, erwerbstätig zu sein.Unter den erwerbstätigen Eltern gehen mehr als die Hälfte der Frauen (63 Prozent) und nur 4 Prozent der Männer einer Teilzeitbeschäftigung nach.9 von 10 teilzeitbeschäftigten Müttern habensich für eine Teilzeitarbeit entschieden, um sich besser um die Kinder kümmern zu können.Für 18 Prozent der teilzeitbeschäftigten Mütter erwies es sich für schwierig, die Teilzeitarbeit mit dem Arbeitgeber zu vereinbaren.Weniger als die Hälfte der erwerbstätigen Eltern (43 Prozent) geben an, dass sie Familien- und Berufsleben leicht miteinander vereinbaren können. 51 Prozent schaffen die Vereinbarkeit von Familie und Beruf nur mit viel Energieaufwand und Organisation. Für 6 Prozent sind sie kaum miteinander zu vereinbaren.Auch hier zeigen die Daten, dass Eltern, die in Stadtgemeinden leben, mehr Schwierigkeiten haben als Eltern, die in Landgemeinden leben: nur 36 Prozent der Ersteren im Vergleich zu 47 Prozent der Letzteren schaffen es, Familie und Beruf leicht zu vereinbaren.Hingegen sind die geschlechtsspezifischen Unterschiede nicht signifikant.Um das Familienleben besser zu gestalten, wünschen sich 74 Prozent der erwerbstätigen Eltern (81 Prozent der Frauen und 69 Prozent der Männer) die Möglichkeit, in Notsituationen kurzzeitig von der Arbeit freigestellt zu werden.Andere Optionen wie reduzierte Arbeitszeiten, flexiblere Arbeitszeiten und die Möglichkeit, mindestens teilweise von zu Hause aus zu arbeiten, wurden von niedrigeren, aber immer noch signifikanten Anteilen der erwerbstätigen Eltern gewählt (47, 46 bzw. 34 Prozent).Mehr Mütter als Väter wünschen sich die Möglichkeit, der Arbeit in Notsituationen fernzubleiben und von zu Hause aus zu arbeiten. Flexiblere Arbeitszeiten würden die Vereinbarkeit von Familie und Beruf für Einwohnerinnen und Einwohner von Stadtgemeinden stärker verbessern als für die von Landgemeinden.Von den 18- bis 64-jährigen erwerbstätigen Eltern mit Kindern unter 20 Jahren haben 70 Prozent der Mütter und 25 Prozent der Väter fakultativen Wartestand oder Elternzeit in Anspruch genommen, um sich um die Kinder zu kümmern.Die Abweichung zwischen den Personen aus Stadtund Landgemeinden ist nicht signifikant.Die finanziellen Maßnahmen der öffentlichen Verwaltung (Familiengeld, Pflegegeld, Studienbeihilfen usw.) stehen an erster Stelle der Rangliste der Familienpolitiken, die die Eltern für am effizientesten halten. Es folgen vertragliche Maßnahmen seitens des Arbeitgebers (flexible Arbeitszeiten, Homeoffice usw.), der Ausbau von Diensten und die strukturellen Maßnahmen (Einrichtung von Kinderhorten, Schulen usw.).Werden die Daten nach Art der Wohngemeinde und nach Geschlecht aufgeschlüsselt, so ändert sich die Rangliste nicht. Es zeigt sich jedoch, dass die Väter im Vergleich zu den Müttern die finanziellen Hilfen für effizienter und die unterstützenden Maßnahmen im Arbeitsbereich für weniger effizient halten.In den letzten 2 Grafiken werden die Bekanntheit, die Beanspruchung und die Zufriedenheit in Bezug auf verschiedene Dienste und Maßnahmen zur Unterstützung der Familien in Südtirol dargestellt.