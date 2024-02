Verfolgungsjagd von Cles nach Eppan gibt Rätsel auf

Flucht in die Obstplantagen

Ihren Anfang genommen hat die Verfolgungsjagd am Donnerstag gegen 1.30 Uhr in Cles am Nonsberg. Dort hat ein in in Süditalien gemieteter Opel Mokka mit 3 Insassen eine Straßensperre der Carabinieri missachtet und ist über den Mendelpass in Richtung Südtirol davongebraust. Dies berichtet die Tageszeitung „Alto Adige“.Dabei ist es gelungen, die Carabinieri Streife nach wenigen Kilometern abzuschütteln. Die Ermittler informierten aber ihre Kollegen in Südtirol, die hier 2 weitere Kontrollpunkte einrichteten, um die Verdächtigen dingfest zu machen. Die Ermittler gehen davon aus, dass die verdächtigen Personen zuvor in eine Wohnung eingebrochen waren.Der Opel Mokka tauchte tatsächlich am Kontrollpunkt am Pillhof zwischen Eppan und Bozen auf – der Fahrer drückte abermals das Gaspedal durch und konnte die Carabinieri, die sofort die Verfolgung aufnahmen, erneut abschütteln.Die nächste Sichtung des verdächtigen Fahrzeuges erfolgte wenig später nahe der Etschbrücke bei Sigmundskron: Dort hatten die 3 Personen das Auto zurückgelassen und hatten ihre Flucht zu Fuß fortgesetzt. Die Ermittler gehen davon aus, dass sie in die Obstplantagen gerannt sind. Ihr Auto wurde beschlagnahmt.Nun werden Hinweise und Spuren ausgewertet, die die Carabinieri im Fahrzeug sichergestellt haben. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren. Vermutet wird, dass es sich bei den Verdächtigen um vorbestrafte Profis handelt, die um jeden Preis verhindern wollten, identifiziert zu werden.