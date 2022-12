Verfügung: Bar „Manuela“ muss für 3 Monate schließen

Bereits 2020 für 5 Tage Lizenzentzug

„Situation ist untragbar geworden“

„Konsum von Drogen“

Die Bozner Wirtschaftsstadträtin Johann Ramoser hat am Mittwoch eine Anordnung unterzeichnet, mit der die „Bar Manuela“ in der Perathonerstraße 25 mit sofortiger Wirkung für Monate geschlossen bleiben muss.Der Grund ist, dass die Ordnungskräfte bei den wiederholten Kontrollen in den vergangenen Wochen festgestellt haben, dass die Bar ein Treffpunkt für vorbestrafte oder gefährliche Personen ist, die eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung und für die Moral darstellen.Bereits 2020 hatte der Quästor von Bozen verfügt, dass die Lizenz für den Barbetrieb für 5 Tage ausgesetzt wird.„Die Situation ist untragbar geworden und kann nicht weiter hingenommen werden“, sagt Stadträtin Ramoser. „Eine andere Entscheidung war nicht möglich, auch angesichts der wiederholten Meldungen der Ordnungskräfte, die die Bar immer wieder kontrolliert haben.“Allein 2022 wurden 25 Kontrollen in der Bar durchgeführt und dabei wurden immer wieder Verstöße gegen das Eigentumsrecht und die Bestimmungen über den Drogenkonsum festgestellt.Bei einer der letzten Kontrollen stellten die Polizisten fest, dass auf den Tischen der Bar Spuren von einem weißen Pulver vorhanden waren, und sie fanden Staniolpapierstreifen mit Rußspuren, die wahrscheinlich für den Konsum von Drogen verwendet worden waren. Daher haben die zuständigen Behörden beschlossen, die Betriebslizenz für 3 Monate auszusetzen.„Wir werden alle Maßnahmen ergreifen, um gegen die Verwahrlosung und die Gefahren für die öffentliche Sicherheit, von denen die Perathonerstraße, die Südtiroler Straße und die Bahnhofsallee betroffen sind, vorzugehen.“ so Bürgermeister Caramaschi und Stadträtin Ramoser.