Verkehrsmisere in Bozen: „Es braucht Veränderung. Jetzt“

Bozen erstickt im Verkehr und eine Verbesserung ist so schnell nicht in Sicht. Laut dem ehemaligen Unternehmer, bekannten Kunstsammler Heinrich Gasser, müsste gleich der ganz große Wurf in Angriff genommen werden. Sein Konzept ist eine riesige Vision und fußt auf 5 Säulen. + Von Michael Fink