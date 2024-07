Vermisst: Wer hat Josef Dosser gesehen?

Josef Dosser wird seit Mittwoch vermisst. - Foto: © privat

Josef Dosser wurde zuletzt am Mittwoch bei sich zu Hause auf einem Hof in Schenna gesehen. Der 59-Jährige soll angegeben haben, zu einer Wanderung aufbrechen zu wollen. Wohin er gegangen ist, ist nicht klar.Seit dem gestrigen Donnerstag wird bereits nach Dosser gesucht – bisher ohne Erfolg. Bergrettungsdienst und Feuerwehr suchen mit Hundestaffeln, auch die Bus- und Bahnlinien wurden über die Suchaktion in Kenntnis gesetzt.Die Suche gestaltet sich schwierig.