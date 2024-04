Vermoispitze: Südtiroler stürzt mit Paragleiter ab – mittelschwer verletzt

Am Samstagnachmittag ereignete sich unterhalb der Vermoispitze ein Paragleiterunfall. Ein Südtiroler geriet plötzlich in Schwierigkeiten und aktivierte seinen Notschirm. Er kam jedoch bereits auf etwa 2.800 Höhenmetern auf dem Schneeboden zum Aufprall, bevor sich der Schirm vollständig entfalten konnte. Dabei zog sich der Mann mittelschwere Verletzungen am Brustkorb und an der Wirbelsäule zu.Nach dem Absturz alarmierte der Verunglückte selbst den Rettungsdienst. Sofort wurden der Notarzthubschrauber Pelikan 3 und die Bergrettung Latsch von der Landesnotrufzentrale entsandt. Die Bergretter wurden aufgrund der erheblichen Schneemengen am Einsatzort per Hubschrauber eingeflogen.Der Verletzte war während des gesamten Vorfalls ansprechbar und stabil. Nach der Erstversorgung wurde er mit Brust- und Wirbelsäulentrauma in das Krankenhaus von Bozen geflogen.