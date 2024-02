Verona: Bub (14) rettet Mann das Leben

‚ÄěHabe in TV-Serie gesehen, wie das geht‚Äú

Matteo Ridolfi aus Colognola ai Colli im Hinterland von Verona hat daraufhin umgehend das Lob des Pr√§sidenten der Region Venetien, Luca Zaia, und der B√ľrgermeisterin seiner Gemeinde geerntet.‚ÄěIch wollte gerade zu meinen Freunden gehen, um Fu√üball zu spielen, als ich 100 Meter entfernt eine Frau h√∂rte, die schrie. Ich sah den Mann auf dem Boden liegen und hatte nur noch Angst, dass er tot war. Die Frau sagte, der Mann habe das Bewusstsein verloren und einen Herzstillstand erlitten‚Äú, erkl√§rte Matteo.Die Frau sei derart aufgeregt gewesen, dass sie mit dem Personal des Notdienstes am anderen Ende der Leitung nicht sprechen konnte.Sogleich gab Matteo den Rettern die genaue Position durch. Sie erteilten ihm alsdann per Smartphone Anweisungen, am 65-j√§hrigen Mann eine Herzmassage durchzuf√ľhren.‚ÄěIch hatte am Samstag in einer TV-Serie gesehen, wie das geht. Ich habe weitergemacht, bis die Retter gekommen sind. Danach hatte ich Angst, dass der Mann nicht √ľberleben w√ľrde. Zum Gl√ľck ist alles gutgegangen‚Äú, sagte der Teenager.Die B√ľrgermeisterin von Colognola, Giovanna Piubello, kennt Matteo gut, denn als Hebamme hatte sie ihm vor 14 Jahren auf die Welt geholfen.‚ÄěBravo Matteo! Er hat gezeigt, was viele Erwachsene zu oft nicht tun: Er hat nicht weggesehen und Verantwortung √ľbernommen‚Äú, kommentierte Zaia.