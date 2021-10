Verona: Mutter tötet ihre Töchter

Die Frau ist spurlos verschwunden und wird in der ganzen Region gesucht. Die Leichen der beiden Mädchen wurden am Dienstag von einem anderen Gast des Heims entdeckt, der daraufhin Alarm schlug.Die Frau aus Sri Lanka und ihre beiden Töchter befanden sich seit etwa einem Jahr im Heim. Die von der Stadtverwaltung Verona verwaltete Einrichtung befindet sich im Stadtteil Porto San Pancrazio. Die Frau hatte sich von ihrem gewalttätigen Ehemann getrennt, der Drogenprobleme hatte.Die ermittelnde Staatsanwältin Maria Federica Ormanni ordnete eine Obduktion der Leichen der beiden Mädchen an. Bisher hatte es keine Signale gegeben, dass die Mutter unter psychischen Problemen litt.Im Zimmer, in dem die Mutter und die beiden Kinder wohnten und in dem die Leichen der Mädchen gefunden wurden, war alles in perfekter Ordnung.Vermutet wird, dass die Mutter ihre Töchter getötet haben könnte, während die beiden schliefen. Die Frau wurde am Dienstag im Gebiet entlang des Flusses Etsch in Verona mit Hubschraubern und Spürhunden gesucht.Nicht ausgeschlossen wird, dass sich die Mutter nach dem Kindermord das Leben genommen hat.

