Verschärfte Kontrollen: Motorradfahrer versucht zu fliehen

Die Kontrollen der Ordnungshüter konzentrierten sich vor allem auf die Passstraßen. Insbesondere Motorradfahrer wurden dabei verstärkt unter die Lupe genommen.Kontrollen fanden etwa am Mendelpass, am Würzjoch, am Camolongo-Pass, am Grödnerjoch und am Sellajoch.Insgesamt wurden 53 Motorradfahrer kontrolliert, 11 davon kassierten eine Strafe aufgrund diverser Verstöße. 41 Führerscheinpunkt wurden abgezogen.Ein Motorradfahrer versuchte zu fliehen, als er die Carabinieri erblickte. Er konnte dennoch gestoppt werden. Ihm wurde der Führerschein entzogen.

