Verschmutzung in Bozen:„Leute müssen rücksichtsvoller handeln.“

Monika Pederiva ist der Meinung, dass es höchste Zeit ist, etwas gegen das Problem bezüglich der Verschmutzungen in Bozen zu unternehmen.

Monika Pederiva: In der Stadt Bozen liegt jede Menge Müll auf dem Boden, der nicht regelkonform entsorgt wurde. Aber das Schlimmste ist der stinkende Hundeurin, Bozen wirkt für mich wie ein großes „Urinal für Vierbeiner“. Natürlich verstehe ich, dass Hunde ein Bedürfnis haben. Was ich allerdings nicht verstehe, ist das rücksichtslose Verhalten der Hundehalter. Es ist verantwortungslos, seinen Vierbeiner planlos überall hinpinkeln zu lassen, ohne eine Gegenmaßnahme zu treffen. In anderen Städten sind Hundehalter dazu verpflichtet, beim Gassigehen eine Wasserflasche mitzuführen. Warum wird hier in Bozen nicht auch so gehandelt?Ein weiteres Problem sind die zahlreichen Zigarettenstummel, die einfach so auf den Boden geworfen werden. Wenn man betroffene Personen aber auf ihr falsches Handeln aufmerksam macht, muss man sich häufig auf eine freche Antwort gefasst machen. Es ist einfach ärgerlich, man selbst probiert, für Ordnung zu sorgen und anderen scheint alles komplett gleichgültig sein.Pederiva: Das ist schon seit einer Weile so, auf diese Art und Weise kann es nicht mehr weitergehen. Es ist einfach schade, auf mich wirkt es, als würde sich niemand um dieses Problem kümmern.Pederiva: Die Politiker dürfen nicht nur über das Problem nachdenken, sie müssen handeln. Im Gesetz sind bereits Strafen für gewisse Umweltsünden, wie beispielsweise dem Wegwerfen von Zigarettenstummel auf den Boden, verankert. Wir brauchen allerdings Beamte, die sich auf diesen Bereich spezialisieren und Personen, die derartige Vergehen begehen, sofort strafen. Von dem vielen Geld, das man hierbei einnehmen würde, könnte man ohne Probleme einen Angestellten zahlen.Pederiva: Der Hund selbst kann nichts dafür, aber die Hundebesitzer müssen definitiv rücksichtsvoller handeln. Statt beispielsweise unter den Lauben Gassi zu gehen, könnte man das auch auf einer Promenade erledigen, wo es oft sogar eingezäunte Hundeparks gibt. Dort dürfen Hunde machen, was sie wollen.