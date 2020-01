Verstärkte Kontrollen auf Südtirols Straßen: 6 Führerscheine eingezogen

So haben die Carabinieri von Bozen in der Nacht auf Samstag ein breites Netz an Straßenkontrollen in jenen Gemeinden gelegt, die in ihre Zuständigkeit fallen, also in Bozen, Eppan, Mölten, Deutschnofen, Welschnofen, Karneid, Ritten, Sarnthein, Jenesien, Terlan, Tisens, Nals und Unsere Liebe Frau im Walde-St. Felix.





Vor allem hielten sie nach Personen Ausschau, die sich im trunkenen Zustand oder unter Einfluss von Drogen hinters Steuer eines Autos gesetzt hatten.Insgesamt wurden 132 Personen kontrolliert, bisweilen auch unterstützt von einer Hundestaffel der Finanzpolizei Bozen.5 Lenker aus Lana, Terlan, Eppan, Bozen und Trient wurden wegen Trunkenheit am Steuer angezeigt, in einigen Fällen wurden auch die Fahrzeuge beschlagnahmt.6 weitere Personen wurden wegen anderer Vergehen gegen die Straßenverkehrsordnung angezeigt.Insgesamt wurden 6 Führerscheine eingezogen.Ebenfalls kontrolliert wurden die Besucher einer bekannten Diskothek, hier erschnüffelte der Drogenhund einen Umschlag gefüllt mit LSD-Blotter, briefmarkengroße Papierstücke, auf denen die Droge geträufelt wird.Eine Person wurde wegen Trunkenheit in der Öffentlichkeit angezeigt.

liz