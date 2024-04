Versuchter Raubüberfall: 3 Personen festgenommen

Bargeld und Einbruchswerkzeug entdeckt

Wie die Carabinieri in einer Aussendung mitteilen, hatte ein Hausbewohner die Einbrecher auf frischer Tat ertappt. Daraufhin ergriffen sie die Flucht.Einer der 3 wurde vom Hausbewohner gestoppt, es kam dabei zu einem kurzen Kampf. Die Einbrecher konnten jedoch entkommen, allerdings ohne Beute.Sofort nahmen die Carabinieri die Ermittlungen auf, wodurch es gelang, die mutmaßlichen Täter zu identifizieren und ihr Versteck, ein Zimmer in einer Residence, ausfindig zu machen.Die Carabinieri von Bozen und Neumarkt schlugen schließlich zu. Während der Durchsuchung des Zimmers wurden unter anderem 1000 Euro Bargeld, eine Uhr, Smartphones, Einbruchswerkzeug sowie das Auto, welches beim Einbruch benutzt worden war, gefunden.Für die 3 Männer, allesamt albanischer Herkunft, klickten die Handschellen. Sie wurden ins Bozner Gefängnis gebracht. Am Freitag wurde die Haft bestätigt und Untersuchungshaft angeordnet.