Versuchter Überfall auf Juweliergeschäft: 56-Jähriger Sterzinger verhaftet

Falsches Alibi wird zum Verhängnis

„Ich bin stolz auf die Ermittlungsarbeit“

Von links: Kommandant Francesco Lorenzi, Luogotenente Stefano Ammanniti und hinten Clemente Verdicchio. - Foto: © mf

Wie die Ermittlungen der Bozner Staatsanwaltschaft ergaben, soll es sich bei dem Täter, der wegen eines versuchten Raubes am 21. Mai in Sterzing im Juweliergeschäft gesucht wird, um einen 56-Jährigen Sterzinger handeln.Der mutmaßliche Täter hat an dem Tag, vermummt mit einer Damenstrumpfhose, einer Mütze und Kapuze einen bewaffneten Raubüberfall begangen. Der 56-Jährige soll versucht haben, das in der Kasse verwahrte Geld zu entwenden. Dies gelang ihm jedoch nicht, da die Besitzerin des Betriebs, den Täter in die Flucht schlagen konnte.Der Mann ergriff daraufhin die Flucht mit dem Fahrrad durch die Straßen des Zentrums. Von diesem Zeitpunkt an begannen die Ermittlungen der Carabinieri . Die entscheidenden Hinweise lieferten die Bilder der Überwachungskameras, die die Ordnungshüter an verschiedenen Stellen der Stadt ausgewertet haben.Auf den Videoaufnahmen ist zu erkennen, wie der mutmaßliche Täter zu einer Recyclinginsel fuhr, um dort seine Jacke und Strumpfhose in einer Mülltonne zu entsorgen. Dank der Bilder der Überwachungskameras konnten die Behörden das Fahrrad unweit der Recyclinginsel sicherstellen und den Besitzer ausfindig machen.Dieser lieferte zunächst ein Alibi, indem er behauptete, zum Tatzeitpunkt bei einem Freund zu Gast gewesen zu sein. Die Überprüfungen der Carabinieri ergaben allerdings, dass die Aussagen des Sterzingers nicht der Wahrheit entsprachen.Im Zuge der Ermittlungen tauchten weitere entscheidende Indizien zur Überführung des Räubers auf: So ging der mutmaßliche Täter 2 Stunden zuvor mit demselben Fahrrad, Schuhen und einem Hut einkaufen. Nachdem die Behörden genügend Beweise gesammelt haben, wurde der Antrag auf eine vorsorgliche Haft gestellt, der gestern umgehend angenommen und ausgeführt wurde.Francesco Lorenzi, Kommandant des Carabinieri Bezirkskommandos von Sterzing, lobte das Vorgehen der Besitzerin des Juweliergeschäfts Aster und dankte ihr für ihren mutigen Einsatz, sich dem gefährlichen Räuber entgegenzustellen. Mit großer Entschlossenheit habe sie es geschafft diesen in die Flucht zu schlagen und umgehend die Polizei zu alarmieren. Auch ihre ersten Aussagen seien für die Carabinieri von grundlegender Bedeutung gewesen, so Lorenzi.„Ich bin stolz auf die Ermittlungsarbeit der Ordnungshüter des Bezirkskommandos der Carabinieri von Sterzing, deren sorgfältige Arbeit zur vorsorglichen Untersuchungshaft des mutmaßlichen Täters führte“, betonte Kommandant Lorenzi abschließend.