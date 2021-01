Kalterer fahren zu ihren Ferienhäusern auf den Mendelpass und kassieren Strafen, weil sie dabei in der Ausgangssperre durch das Gebiet der Provinz Trient gefahren sind: Dieser Vorfall fördert ein Problem zutage, das bisher kaum ein Thema war. In den Randgebieten fehlen klar sichtbare Gemeindegrenzen und ausgeschildert ist so gut wie gar nichts.