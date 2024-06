VIDEO | Stern: Feuer an Kirchturmspitze – Schwieriger Löscheinsatz

Foto: © privat

Alarmgeschlagen wurde gegen 18:15 Uhr: Von der Spitze des Kirchturms in Stern stieg eine Rauchsäule auf, schon kurze Zeit später waren Flammen zu erkennen.Sofort machten sich die Freiwilligen der Feuerwehr Stern und St. Kassian auf den Weg, um den Brand zu löschen. Der Brandherd in luftiger Höhe war nur mittels Drehleiter zu erreichen. Dennoch gelang es ihnen, das Feuer rasch unter Kontrolle zu bekommen, sodass keine größeren Schäden entstanden sind.Auslöser des Feuers dürften laut ersten Erkenntnissen Funken gewesen sein, die bei Arbeiten mit einer Flex an der Spitze des Kirchturm versprüht wurden und die Holzverkleidung in Brand gesetzt haben. Verletzt wurde niemand.