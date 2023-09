Viel Regen im Passeiertal: Passer erreicht Vorwarnstufe

Ein großer Felsbrocken ist bei Stuls auf die Straße gefallen. - Foto: © Videoaktiv Schnals

Die Freiwillige Feuerwehr St. Martin in Passeier räumte die Hauptstraße unweit des Quellenhofs. Zuvor waren dort aufgrund des starken Regens einige Bäume auf die Straße gefallen und eine Mure war niedergegangen. Die Straße blieb für die Dauer des Einsatzes gesperrt.Der viele Regen hat auch die Pegelstände der Flüsse schnell zum Steigen gebracht. Vor allem die Passer trägt derzeit viel Wasser – 10-mal mehr, als noch in der Früh, berichtet Landesmeteorologe Dieter Peterlin auf Twitter. Die Passer bei Meran sowie der Mareiterbach, der Pflerscherbach und der Eisack bei Freienfeld hätten die Vorwarnstufe erreicht.Bis in die Nacht hinein soll es im Passeiertal weiterregnen. Dabei wurden in Platt im hinteren Passeier die 100 Liter pro Quadratmeter bereits überschritten, berichtet Peterlin.In Stuls, ist ein Felsbrocken aufgrund der großen Regenmengen auf die Straße gefallen.