„Viele Alleinerziehende kommen nicht über die Runden“

Verschiedene Aktionen

„Monni Card“ als Weihnachtsgeschenk

Dariz ergänzt: „Heuer sind im Vergleich zu den vergangenen Jahren weniger Spenden eingegangen, was darauf zurückzuführen ist, dass 2022 zahlreiche Spendenaufrufe nötig waren, bei denen viel Geld eingegangen ist, das dringend gebraucht wurde.“Es habe auch heuer zahlreiche schwere Schicksalsschläge gegeben, Gott sei Dank sei aber die finanzielle Not aufgrund einer schweren Krankheit oder eines Todesfalls kleiner gewesen. „Wir danken allen Spendern“, betont er. „Vielleicht gehen noch einige Spenden bis Weihnachten ein.“Initiativen, bei denen Geld für Menschen in Not gesammelt werden, sind beispielsweise die Kalenderaktion „Flugretter helfen 2024“, die BNF-Weihnachts- und Glückwunschkartenaktion, die Kiwanis-Buchaktion „Kuhnigunde rettet Weihnachten“, das Herbergssingen in Vals und der Verkauf adventlicher und weihnachtlicher Dekoartikel seitens Vereinigungen. Zudem lädt Dariz zum Benefizkonzert „Sibylle Siller & Freunde“ am 20. Dezember ab 19.30 Uhr in der Algunder Pfarrkirche und zur Traditionsveranstaltung „Austern & Sekt“ zu Silvester auf dem Grieser Platz.Laut Dariz gibt es auch Familien oder Freundesgruppen, die auf Geschenke verzichten und dafür für Menschen in Not spenden. Und treue Gönner, wie beispielsweise die Firma Doppelmayr, übergeben jedes Jahr zu Weihnachten dem Notstandsfonds eine Spende.„Der größte Dank gilt meinen Vorstandsmitgliedern und dem Mitarbeiterteam im BNF-Büro, die sich um die Menschen in Not kümmern und sie oft über Jahre betreuen. Spenden sammeln ist eine Sache, die Betroffenen zu betreuen eine ganz andere“, betont Obmann Sepp Dariz.Der BNF hat heuer 59 Kinder und Jugendliche aus betreuten Familien mit einer „Monni Card“ als Weihnachtsgeschenk überrascht. Das ermöglicht ihnen, sich einen besonderen Wunsch zu erfüllen. Für die ganz Kleinen gab es Kinderbuch „Kora das kleine Känguru“ als Geschenk dazu. Gleichzeitig betont Sepp Dariz, „dass sich Menschen in Not, egal ob bäuerlicher oder nicht bäuerlicher Herkunft, beim BNF melden sollen“.