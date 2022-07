Viele Unfälle in Südtirol – auch wegen der Hitze Viele Unfälle in Südtirol – auch wegen der Hitze

Die schwarze Serie im Land reißt nicht ab. Mit eine Ursache für die derzeit hohe Zahl an schweren und tödlichen Unfällen auf Straße, am Berg und bei der Arbeit sind auch die hochsommerlichen Temperaturen. Woran das liegt, auf welche Symptome man achten muss und was man tun kann, wenn man Zeuge eines Hitzschlags bei einem Mitmenschen wird?