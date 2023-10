Viele Wolken am Himmel und immer wieder Regen

Die Woche beginnt freundlich mit einigen Sonnenstrahlen. Bereits am Montagabend muss im Westen jedoch mit leichten Niederschlägen gerechnet werden.Am Dienstag nehmen dann die Wolken weiter zu und schon am Vormittag beginnt es von Südwesten her zu regnen. Auch am Mittwoch bleibt es unbeständig. Die Schneefallgrenze sinkt unter 2700 Meter.Der Donnerstag präsentiert sich laut aktuellen Prognosen des Landeswetterdienstes wechselhaft mit vielen Wolken, wobei Niederschläge erneut nicht auszuschließen sind. Erst am Freitag bringt der Föhn voraussichtlich eine Wetterbesserung.Die Temperaturen bewegen sich die ganze Woche über zwischen kalten 3 und angenehmen 18 Grad.