Villnöß: Mann bei Waldarbeiten mit Fuß unter Baumstamm eingeklemmt

Passiert ist der Unfall gegen 19 Uhr im Wald oberhalb von St. Peter in Villnöß . Der in etwa 70 Jahre alte einheimische Mann geriet aus ungeklärter Ursache mit dem Fuß unter den Baumstamm und konnte sich nicht mehr befreien. Glücklicherweise hatte er sein Handy griffbereit und konnte damit Alarm schlagen.Mehrere Einsatzkräfte der Umgebung rückten umgehend aus. Sie sicherten zunächst den Baumstamm, hoben ihn dann an und befreiten den Fuß des Mannes. Anschließend wurde der verletzte Waldarbeiter mit dem Notarzthubschrauber Pelikan 1 in das Krankenhaus Brixen gefahren.Im Einsatz standen die Freiwilligen Feuerwehren von St. Peter und St. Magdalena, die Bergrettung und der Notarzthubschrauber Pelikan 1.