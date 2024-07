Vilpian: Motorradfahrer stürzt in MeBo-Kurve

Die Waldthaler-Kurve auf der Schnellstraße MeBo zwischen Terlan und Vilpian ist bekannt für ihre Unfallträchtigkeit. Am Sonntag stürzte hier ein Motorradfahrer.In diesem Bereich gilt eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 90 Stundenkilometern. Der Mann aus Italien war auf der Nordspur unterwegs, als er die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und gegen die Mittelleitplanke prallte, wodurch er stürzte. Dabei zog er sich Verletzungen zu, insbesondere an den Beinen.Die Rettungskräfte waren rasch vor Ort. Im Einsatz waren die Freiwillige Feuerwehr Terlan, das Weiße Kreuz Etschtal sowie der Notarzt aus Bozen. Nach einer Erstversorgung am Unfallort wurde der Verletzte ins Krankenhaus Bozen transportiert.