Vinschgau: 34-jährige Frau mit Händen in Mähmaschine geraten

Kurz vor 10.30 Uhr wurde das Weiße Kreuz Naturns zum Kleinlindhof in der Fraktion Tomberg gerufen: Dort war es im Zuge von Mäharbeiten zu dem Unfall gekommen.Die 34-Jährige hatte gerade an einem Balkenmäher hantiert, als sich die Maschine plötzlich einschaltete: Beide Zeigefinger der Frau gerieten an die Messer.Ein Notarzt aus Meran und die Retter des Weißen Kreuzes Naturns betreuten die Frau am Unfallort. Sie wurde mit dem Rettungswagen ins Meraner Krankenhaus gebracht. Nach Abklärung entschied man sich dazu, die Verletzte mit dem Notarzthubschrauber nach Innsbruck zu verlegen.Die Carabinieri ermitteln zum Unfallhergang.