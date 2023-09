Vintl: Unfall mit 4 Fahrzeugen fordert 3 Leichtverletzte

Der Unfall ereignete sich gegen 11.40 Uhr auf der Pustertaler Staatsstraße bei Kilometer 9,5 auf der Höhe des Würstelstandes in Richtung Vintl. Ein Pkw fuhr zunächst auf ein vorausfahrendes Auto auf, dieses stieß anschließend mit einem entgegenkommenden Fahrzeug zusammen. Dieses wurde dann von hinten von einem weiteren Fahrzeug gerammt. Damit waren 4 Fahrzeuge in den Unfall verwickelt.Während an den Autos großer Schaden entstand, wurde glücklicherweise niemand schwer verletzt. Die Sanitäter des Weißen Kreuzes versorgten 3 Personen mit leichten Verletzungen an der Unfallstelle.Die Freiwillige Feuerwehren von Mühlbach und Vintl kümmerten sich um die Aufräumarbeiten vor Ort. Etwa eine Stunde war die Straße nur einspurig befahrbar.