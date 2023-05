Völser Ried: Bär verwüstet Auto

Foto: © südtirol news

„Mir ist gesagt worden, der Bürgermeister hat keine Handhabe“

Welcher Bär es war, ist nicht klar

Wer kommt für den Schaden auf?

Bürgermeister: „Südtirol kein Lebensraum für Bären“

Übersät mit Kratzspuren ist der schwarze Lack der Motorhaube, Tatzenabdrücke und Schlamm vom Fell des Bären lassen erahnen, mit welcher Hartnäckigkeit er sich über das Auto hergemacht hat.Was genau den Bären am Auto so gereizt hat, ist nicht klar. Eine Hypothese: Der süße Geruch der Kühlerflüssigkeit könnte das gewesen sein, was das Raubtier unter der metallenen Hülle gesucht hat. Ein derartiger Fall sei noch nicht bekannt gewesen.Oder hat der Bär einen Marder gerochen, der unter der Motorhaube Zuflucht gesucht hat? „Wir wissen es nicht. Größtenteils ernähren Bären sich ja vegetarisch“, sagt der Direktor der Abteilung Forstwirtschaft, Günther Unterthiner.„Das Verhalten des Bären ist für uns überraschend“, sagt Unterthiner.Geparkt war das Auto vor dem Oberberglerhof in Völser Ried. Es ist eine Streusiedlung mehrerer Höfe, sie reicht westlich von St. Anton bis ins Eisacktal, an der östlichen Seite des Flusses.In Völs verbreitete sich die Nachricht jedenfalls in Windeseile. Bürgermeister Othmar Stampfer ist in Sorge: „Wir sind machtlos. Mir ist gesagt worden, der Bürgermeister hat keine Handhabe.“Dass ein Bär auf Barbianer Gebiet umherstreift, war bekannt. „Die Rittner hatten auch schon mit ihm zu tun. Er geht weiter. Inzwischen könnte er auch schon nach Kastelruth oder Gröden gewandert sein. Die Leute müssen halt aufpassen“, seufzt Stampfer.Förster haben Bären-DNS am Auto sichergestellt. „Diese wird analysiert und dann sehen wir, ob wir Spuren dieses Bären schon vorher irgendwo genommen haben“, erklärt Günther Unterthiner. „Die Bären, die durch Südtirol streifen, sind nicht besendert. Wir wissen also nicht mit Sicherheit, ob es der Bär war, der schon in Barbian Spuren hinterlassen hat.“Wer kommt nun für den Schaden am Auto auf? Für Nutztierrisse gibt es vom Land ja bekanntlich eine Entschädigung, bei Autounfällen mit Wildtieren schaut der Eigentümer durch die Röhre – wie ist es bei Fällen wie diesem von Völser Ried?Abteilungsdirektor Günther Unterthiner sagt: „Am Dienstag wird die Landesregierung darüber beraten, ob es entsprechende Entschädigungen gibt.“ Es sei eine politische Entscheidung, „aber verwaltungstechnisch haben wir schon in diese Richtung gearbeitet“, sagt er. „Wenn ich mein Auto ordnungsgemäß abstelle und ein Tier, das nicht reguliert werden kann, Schäden verursacht… Irgendjemand muss den Schaden ersetzen.“Der Bürgermeister von Völs jedenfalls fordert: „Nun ist endlich etwas zu unternehmen. Man muss die gesetzlichen Voraussetzungen schaffen, damit man das Problem in den Griff bekommt. Unser Land ist kein geeigneter Lebensraum für Bären.“ Und er schiebt nach: „Wer macht denn die Gesetze? Das ist wohl die Politik, und nicht die Umweltverbände.“