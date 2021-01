Vöran: Bauer stürzt aus Fenster im ersten Stock – Tot

Der 82-jährige Walter Zöggeler aus Vöran ist am frühen Dienstagmorgen tödlich verunglückt: Der Seniorbauer vom Kerscherhof stürzte aus einem Fenster im ersten Stock und verletzte sich dabei so schwer am Kopf, dass für ihn jede Hilfe zu spät kam.