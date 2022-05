Volksabstimmung: Wahlbeteiligung bisher sehr gering

Bei 13,6 Prozent lag um 17 Uhr die Wahlbeteiligung der in Südtirol Wahlberechtigten im Rahmen der bestätigenden Landesvolksabstimmung zur direkten Demokratie am heutigen Sonntag (29. Mai.). Die Wahlbeteiligung in den Wahlsprengeln wird - wie bei politischen Wahlen auch - drei Mal erhoben: um 11 und 17 Uhr sowie nach Schließung der Wahllokale um 21 Uhr. Die Stimmenauszählung erfolgt direkt nach Schließung der Wahllokale.Der Bezirk mit der bisher höchsten Wahlbeteiligung ist der Vinschgau mit 15,7 Prozent der Wahlberechtigten, am wenigsten Stimmberechtigte sind bisher mit 10,0 Prozent im Bezirk Bozen zur Wahl gegangen.In der heutigen Volksabstimmung wird darüber entscheiden, ob ein Gesetz des Südtiroler Landtags vom 11. Juni 2021 mit Änderungen an den Regelungen zur direkten Demokratie eingeführt (mit Ja-Stimme) oder abgelehnt (mit Nein-Stimme) wird (LPA hat berichtet). Zur Wahl mitzubringen ist der Wahlausweis und ein gültiger Personalausweis. Die Covid-Sicherheitsbestimmungen sind einzuhalten.Alle Infos zur Volksabstimmung lesen Sie hier