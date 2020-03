Vollblüte immer früher

In zehn Tagen – also am 8. April – dürfte es laut derzeitigen Prognosen so weit sein: Dann erwarten die Experten des Versuchszentrums Laimburg die Vollblüte (mindestens 50 Prozent der Blüten sind geöffnet, erste Blütenblätter fallen ab) der Sorte Golden Delicious für den Standort Laimburg (220 Meter über dem Meeresspiegel).

