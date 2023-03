Vollversammlung des Beratungsring Berglandwirtschaft

Neuwahlen des Verwaltungsrates

Zusätzlich zur Corona Krise, hat der Krieg in der Ukraine der Landwirtschaft stark zugesetzt. Die gestiegenen Kosten belasten die kleinstrukturierten Betriebe in Südtirol. Umso wichtiger wird die Beratung des BRING. Gemeinsam mit den Landwirten werden Konzepte ausgearbeitet, Investitionen geprüft, Finanzierungspläne erstellt und mögliche Alternativen aufgezeigt. Zudem stellte die extreme Trockenheit im Jahr 2022 die Landwirte vor großen Herausforderungen, steht in der Aussendung.Die Digitalisierung schreitet auch in der Landwirtschaft voran – denkt man beispielsweise an ClassyFarm und das Digitale Behandlungsregister. Deshalb wurde mit Beginn des heurigen Jahres der Bereich BRING-digital ins Leben gerufen. Ziel ist es, mit Hilfe von Schulungen, Vorträgen, Kurzvideos und schriftlichen Anleitungen die Bauern für die fortschreitende Digitalisierung zu sensibilisieren und diese dahingehend zu schulen und zu beraten, die digitalen Dienste der Berglandwirtschaft selbständig zu nutzen. Diese Beratung steht sowohl BRING-Mitgliedern als auch Nicht-Mitgliedern kostenlos zur Verfügung.Obmann Daniel Gasser bedankt sich bei allen Mitgliedern des BRING-Verwaltungsrates, dem Obmann-Stellvertreter Gottfried Stuefer und Dr. Matthias Obrist vom Kontrollausschuss und bei allen BRING-Mitarbeitern.Im Rahmen dieser Vollversammlung wurde der Verwaltungsrat neu gewählt. Markus Alber, Rudolf Maier und Gottfried Stuefer haben sich dafür entschieden bei dieser Wahl nicht mehr zu kandidieren. Der BRING bedankt sich bei ihnen für ihre wertvolle Zusammenarbeit in den letzten 3 Genossenschaftsjahren.Neu in den Verwaltungsrat gewählt wurden Christian Platzgummer, Markus Franzelin und Matthias Obrist.Die Wahl des Obmannes und des Obmann-Stellvertreters erfolgte in einer anschließenden Verwaltungsratssitzung. Daniel Gasser wurde in seinem Amt als BRING-Obmann bestätigt. Oswald Karbon wurde zum Obmann-Stellvertreter gewählt. Er ist der Nachfolger von Gottfried Stuefer, welcher nicht mehr zur Wahl angetreten ist.