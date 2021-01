Vom Bären attackiert: Schadenersatz von der Provinz?

Nur dank seines Hundes „Kyra“ habe er den Angriff überlebt, berichtet Metlicovec. Doch er habe bleibende seelische und körperliche Schäden davongetragen.Ein Jahr habe es gedauert, bis er sich von den Verletzungen habe erholen können, berichtet der heute 72-Jährige. Doch seit dem Angriff sei sein Leben ein anderes: Angstzustände, Schlafstörungen. Das Haus für einen Spaziergang zu verlassen, falle ihm nach wie vor schwer. Ein Gutachter, den er zugezogen hat, habe den Schaden auf 68.000 Euro beziffert.„Ich dachte, der Bär würde mich umbringen“, schildert er dem „l'Adige“. „Einen Arm habe ich nicht mehr gespürt, beide Beine waren mit Bisswunden übersät.“Sein Hund habe die Bärin abgelenkt und ihm so Zeit zur Flucht verschafft, erinnert sich Metlicovec.Nur einen knappen Kilometer von der Stelle entfernt, an der der Angriff auf Metlicovec erfolgt ist, war 2015 Wladimir Molinari von derselben Bärin angegriffen worden. Er war damals im Wald joggen, als es zu dem Zusammentreffen kam, in dessen Zuge der Maler und Anstreicher so schwer verletzt wurde, dass er heute arbeitsunfähig ist.Beamte der Forstwache erlegten die Bärin schließlich Mitte August 2017 in der Gegend um den Bondone. Der Abschussbefehl kam vom damaligen Landeshauptmann Ugo Rossi. Angelo Metlicovecs Zivilklage dreht sich nun um die Frage, ob die Provinz Trient für Schäden haften muss, die von so genannten Problembären, wie KJ2 es war, verursacht werden.Metlicovecs Anwalt führt ins Feld, dass Warnschilder allein nicht genügten, um die Verwaltung aus ihrer Verantwortung zu entlassen, da diese um die Gefährlichkeit von KJ2 habe wissen müssen.Auch die Frage der Zuständigkeit von Staat und Provinz ist für das Verfahren relevant.

stol