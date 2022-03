Von Bomben vertrieben: So dramatisch war ihre Flucht bis nach Partschins

Der Albtraum begann am 24. Februar 2022 um 5 Uhr früh. In Kramatorsk, einer Großstadt in der Region Donezk in der Ostukraine, heulen die Sirenen. Die Stadt liegt unter Raketenbeschuss. 4 Frauen und 5 Kinder machen sich auf die Flucht. Bis sie endlich in Südtirol in Sicherheit sind, müssen sie Tage in Angst und Gefahr durchstehen.