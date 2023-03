Von Lawine verschüttet – Mann bleibt unverletzt

Es war kurz nach Mittag, als die Einsatzkräfte alarmiert wurden: Lawinenabgang mit einer verschütteten Person, hieß es in der Alarmierung.Passiert ist es am Zwölferkopf, oberhalb von Schöneben. Ein 57-jähriger Skitourengeher aus Deutschland befand sich am Hang des rund 2700 Meter hohen Berges, als eine Lawine losging und den Mann mitriss.Der 57-Jährige hatte aber riesiges Glück im Unglück: Als die Einsatzkräfte des Notarzthubschraubers Pelikan 3 am Lawinenkegel eintrafen, hatte sich der Verschüttete schon selbst aus der Lawine befreien können und blieb wie durch ein Wunder unverletzt.Der Notarzthubschrauber Pelikan 3 flog den Mann daraufhin zur Talstation von Schöneben.