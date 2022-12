Nach tödlichem Unfall: Trauer um Marianna Lechner Witwe Trebo

Ermittlungen zum Unfallhergang laufen

Trauer im Dorf und darüber hinaus groß

Erst vor einem Monat: Weiterer tödlicher Unfall im Dorf

Der Unfall ereignete sich gegen 16.50 Uhr zwischen dem Hotel „Monte Sella“ und der Tankstelle. Ein talauswärts fahrender Geländewagen mit offener Ladefläche (Pickup) eines ortsansässigen Unternehmens stieß die Fußgängerin zu Boden. STOL hat berichtet. Sofort wurde der Notruf abgesetzt. Das Weiße Kreuz St. Vigil eilte an die Unfallstelle; aus Bruneck wurde der Notarzt angefordert. Die Retter kämpften längere Zeit um das Leben der 72-Jährigen, doch sie mussten den Kampf am Ende aufgeben: Marianna Lechner Witwe Trebo erlag den Verletzungen, die sie bei dem Aufprall vor allem am Kopf erlitten hatte.An der Unfallstelle befindet sich ein Zebrastreifen. Die Ermittlungen der an den Unfallort entsandten Straßenpolizei aus Bruneck müssen den genauen Unfallhergang klären.Marianna Lechner stammte aus Rodeneck und hatte Josef Trebo aus St. Vigil geheiratet; ihr Mann starb vor 16 Jahren. Der Ehe entsprossen 3 Kinder: die Töchter Hannelore und Petra und Sohn Norbert. Lechner war Seniorchefin der Residence Villa Toni, die ihr Sohn führt.Marianna Lechner war im Dorf wohlbekannt. Sie war lange Jahre Mitglied im Alpenverein und nahm an vielen seiner Wanderungen teil. Auch mit dem Seniorenclub unternahm sie viele Ausflüge.Auf trauer.bz können Sie eine virtuelle Kerze für Marianna Lechner Witwe Trebo anzünden.Der Unfall ist der zweite schwere Schlag für die Dorfgemeinschaft innerhalb kürzester Zeit. Erst am 6. November war im Dorfzentrum André Videsott am Weg zur Kirche auf dem Zebrastreifen von einem Auto niedergestoßen worden.Alle ärztliche Kunst in den Krankenhäusern Bozen und Bruneck vermochten nicht zu helfen: Am 15. November erlag der wegen seines sozialen Engagements und seines Einsatzes für die Dorfgemeinschaft allseits geschätzte 90-Jährige seinen Verletzungen. STOL hat berichtet.