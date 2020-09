Vor 10 Jahren gestohlene Kirchenschätze kehren heute ins Pustertal zurück

Die kriminelle Organisation mit Sitz in Kampanien operierte im gesamten Staatsgebiet, neben Diebstahl wird ihr auch die Entführung eines älteren Mannes zur Last gelegt.Und auch in Südtirol trieb die Bande ihr Unwesen. Am 26. Dezember 2009 verschwanden aus der St. Josef-Kirche in Sexten 2 Kirchenschätze, ein Jahr später, am 27. Dezember 2010 , wurden aus der Kirche zur Hl. Margherita in Welsberg 2 vergoldete Reliquienschreine mit einer Höhe von je 116 Zentimetern entwendet.Jetzt kehren die wertvollen Objekte nach Südtirol zurück.Am heutigen Dienstag wird der Kommandant der neapolitanischen Carabinieri-Einheit, Major Giampaolo Brasili, um 18 Uhr in der Kirche von Welsberg erwartet. Er wird dort Paul Schwienbacher, Pfarrer von Welsberg, dem ebenfalls anwesenden Sextner Bürgermeister Fritz Egarter und dem Sextner Dekan Andreas Seehauser die seit 10 Jahren verschwundenen Kunstobjekte zurückgeben.

stol