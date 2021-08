Vor 100 Jahren: Die Katastrophe von Klausen

Dienstag, 9. August 1921: Dieses Datum ruft bei vielen Leuten in Klausen auch nach 100 Jahren noch ein beklemmendes, ungutes Gefühl hervor. Die Kleinstadt an Eisack und Tinnebach wurde an diesem Tag von einer Unwetterkatastrophe getroffen. Die Archive geben schreckliche Schicksale preis. + Von Walther Dorfmann