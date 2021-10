Vor 35 Jahren: Messner besteigt als erster Mensch alle 14 Achttausender der Welt

Am 16. Oktober 1986 erreichte Reinhold Messner in Begleitung von Hans Kammerlander den Gipfel des Lhotse (8516 Meter über dem Meeresspiegel). Dadurch vervollständigte Messner nicht nur seine eigene Achttausender-Liste, sondern er wurde auch zum ersten Menschen, der alle 14 Achttausender bestiegen hatte. Noch dazu ohne Sauerstoffflaschen. Ein brutaler Höhensturm vertrieb die beiden Südtiroler allerdings schnell wieder vom Gipfel.Insgesamt benötigte Messner 16 Jahre um alle 14 Achttausender zu besteigen, wobei er auch wichtige Meilensteine für den Alpinismus legen konnte: 1978 kam es zusammen mit Peter Habeler zur ersten Besteigung des Mount Everest ohne Verwendung von Flaschensauerstoff.Noch im selben Jahr kam es am Nanga Parbat zur ersten kompletten Alleinbesteigung eines Achttausenders überhaupt und 2 Jahre später war Messner der Erste, der den höchsten Gipfel der Erde, den Mount Everest, (8848 Meter über dem Meeresspiegel) ohne Flaschensauerstoff und im Alleingang erreichte.1984 kam es zusammen mit Hans Kammerlander zur ersten Achttausender-Doppelüberschreitung an Gashebrum I und II.

