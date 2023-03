Vor 40 Jahren: Erstes Mobiltelefon kommt auf den Markt – Beginn einer neuen Ära

Das Mobiltelefon, das vor 40 Jahren auf den Markt kam und eine neue Ära einläutete. - Foto: © ANSA / WIKIPEDIA / WEB

25 Zentimeter hoch und 800 Gramm schwer: Erstes Mobiltelefon als Ziegelstein bekannt

Der Erfolg von Motorola

Er gilt als Erfinder des Mobiltelefons: US-Ingenieur Martin Cooper. - Foto: © ANSA / Alejandro Garcia

2007: IPhone ermöglicht Verbindung zum Internet

Video schauen und nebenbei bequem etwas tippen: Mit einem Klappgerät ist das kein Problem. - Foto: © dpa-tmn / Zacharie Scheurer

Ein Leben ohne Mobiltelefon. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Noch vor 40 Jahren war der Alltag ohne Textnachrichten, Videoanrufe und Whatsapp-Gruppen aber völlig normal.Das erste tragbare Mobiltelefon kam nämlich erst am 6. März 1983 auf den Markt. Damit läutete das Motorola DynaTac 8000X vor 40 Jahren eine neue Ära in der Telekommunikationsbranche ein, aber auch in unserem Leben. Egal ob Schritte zählen, Kochrezepte suchen, Rechnungen lösen oder im Geschäft bezahlen: Heute können wir mit dem Smartphone nahezu alles machen.In der Telekommunikationsbranche war das erste Mobiltelefon als Ziegelstein bekannt. Denn das Gerät wog 800 Gramm. Es hatte kein Taschenformat, sondern war ausgesprochen klobig mit einer langen und schmalen rechteckigen Form, die an ein Walkie-Talkie erinnerte. Außerdem war das Mobiltelefon 25 Zentimeter hoch. Zum Vergleich: Das Iphone14 ist etwa 15 Zentimeter hoch.Mit dem Motorola DynaTac 8000X konnte man nur 30 Minuten telefonieren und der Grundpreis betrug 1995 Dollar. Für eine volle Akkuladung brauchte das Mobiltelefon 10 Stunden und nur 30 Telefonnummern konnten eingespeichert werden.Bekannt wurde das Mobiltelefon unter anderem, weil es in vielen Szenen des Films Wall Street von 1987 mit Michael Douglas zu sehen war.Bevor das Telefon in die Läden kam, hatte Motorola bereits 10 Jahre zuvor die Herausforderung des mobilen Telefonierens angenommen: Im April 1973 gelang es dem Ingenieur Martin Cooper, das erste experimentelle drahtlose Gespräch auf der Straße zu führen. Insgesamt wurden 300.000 Stück des Dynatac 8000X verkauft. Für die Vermarktung dieses ersten Mobiltelefonmodells überhaupt erhielt Motorola im September 1983 die Genehmigung der Federal Communications Commission.Motorola war es gelungen, als erstes Unternehmen auf den Markt zu kommen und diesen bis 1998 zu dominieren, als es von Nokia überholt wurde. Heute ist das Unternehmen eine Abteilung der chinesischen Lenovo-Gruppe.Ab den 1980er Jahren begann der Siegeszug des Mobiltelefons, zunächst verhalten - es dauerte 7 Jahre, um eine Million Nutzer zu erreichen -, dann immer schneller, bis 2007 das iPhone auftauchte, das mit seiner Verbindung zum Internet und dem Zugang zur Welt der Apps und Dienste den Mobiltelefonmarkt auf den Kopf stellte und den Weg für Smartphones ebnete. Ein Sektor, der derzeit unter der weltweiten Wirtschaftskrise und der Sättigung leidet.In Zukunft dürften wohl faltbare Handys im Trend sein. Darauf setzen die Pioniere Samsung, aber auch die Chinesen Oppo, Honor und OnePlus. Es wird verstärkt auf einige besondere Features, wie ein verbessertes Fotofach, Satellitenverbindung, ultraschnelles Aufladen und virtuelle Sims gesetzt. Außerdem wartet man darauf, bis sich die Visiere der virtuellen und erweiterten Realität auf dem Markt durchsetzen.