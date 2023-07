3 Vorbestrafte Tunesier aufgegriffen – ins Rückführzentrum gebracht

Die Kontrollen der Staatspolizei in Zusammenarbeit mit Carabinieri und einer Hundestaffel der Finanzpolizei konzentrierten sich unter anderem auf den Bozner Bahnhofsplatz. Dort stießen die Ordnungshüter auf drei Tunesier, die sich illegal auf italienischem Staatsgebiet befinden und bereits mehrere Vorstrafen auf dem Konto haben, wie die Quästur in einer Presseaussendung mitteilt.Ein 39-Jähriger war bereits mehrfach wegen des Drogenhandels festgenommen worden und hat zudem eine Vorstraße in Zusammenhang mit der Prostitution Minderjähriger. Ein 24-Jähriger, der erst vor einem Monat nach Südtirol kam, wurde bereits 2 Mal wegen Drogenhandels, Widerstands gegen die Staatsgewalt und Hehlerei angezeigt. Auch am Dienstag hatte er einige Gramm Kokain bei sich. Der dritte Tunesier, ein 19-Jähriger, hat bereits mehrere Anzeigen wegen Diebstahl, Körperverletzung und Hehlerei.Weil die 3 Tunesier sich allesamt ohne gültige Aufenthaltsgenehmigung in Italien aufhalten, wurden sie von den Ordnungshütern ins Rückführzentrum nach Rom begleitet. Von dort aus müssen sie ihre Heimreise nach Tunesien antreten.Insgesamt haben die Ordnungshüter seit Jahresbeginn damit bereits 28 ausländische Staatsbürger, die eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit darstellen, in die verschiedenen Rückführzentren begleitet, zieht die Quästur in der Presseaussendung Bilanz.