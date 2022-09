Vorsicht am Telefon: Enkeltrickbetrüger verlangen 50.000 Euro

Die Masche ist bekannt: Betrüger melden sich am Telefon bei älteren Leuten und versuchen ihnen unter einem Vorwand Geld zu entlocken. Im jüngsten Fall aus Bozen war eine Frau am anderen Ende der Leitung. Sie behauptete, von einer Polizeistation aus anzurufen.Die Betrügerin versuchte, den älteren Damen weiszumachen, dass ein Verwandter bei der Polizei in Gewahrsam sei, weil er einen Unfall verursacht habe, bei dem ein Kind zu Tode gekommen sei. Die Anruferin verlangte in beiden Fällen Geld von den Seniorinnen – in einem Fall sogar 50.000 Euro. Dieses Geld hätte als Kaution hinterlegt werden sollen, um den angeblichen Verwandten freizubekommen.Beide Male bissen die Betrüger bei ihren Opfern aber auf Granit: Sie hatten die Masche durchschaut und aufgelegt. Anschließend informierten sie die Polizei.Die Quästur weist ausdrücklich darauf hin, dass es in Italien das Instrument der Kautiongibt. Alle derartigen Betrugsversuche sollen Betroffene der Notrufnummer 112 melden.