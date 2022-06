Vorsicht Betrug: So tappen Sie nicht in die Online-Falle

Die Täter wollen Geld, persönliche Daten, Kopien von Dokumenten und vieles mehr: Das Europäische Verbraucherzentrum (EVZ) Italien – Büro Bozen erhält täglich Meldungen zu solchen Betrügereien.Die Betrugsmaschen reichen von der Vermittlung von falschen Sportwetten über angebliche Makler großer Unternehmen, die Investitionen in Aktien anbieten, bis hin zur Werbung für Apps, welche die Sicherheit des PCs gewährleisten sollen. All diese Fälle haben eines gemeinsam: Die Situation erscheint für das Opfer authentisch, die böse Absicht dahinter ist nicht auf den ersten Blick zu erkennen.So wurden einige Verbraucher von einem angeblichen Vermittler von Sportwetten betrogen, der sie mit Werbung in den sozialen Medien köderte und ihnen ein sicheres Gewinnsystem für Wetten schmackhaft machte: Nachdem sie Beträge von über 20.000 Euro eingezahlt hatten, sahen sie dieses Geld nie wieder.Andere Verbraucher berichten davon, dass sie durch E-Mail-Mitteilungen oder Pop-up-Fenster geködert wurden, die anscheinend von multinationalen Unternehmen stammten und die Möglichkeit zum Kauf und Verkauf von Aktien oder Finanzprodukten anpriesen. Über den angeblichen Vermittler flossen Geldbeträge von mehr als 15.000 Euro. Der falsche Makler war schließlich mitsamt dem Geld verschwunden.Und schließlich wurde für Sicherheits-Apps für PCs geworben: Einige Verbraucher, die ihre sensiblen Daten schützen wollten, ließen sich davon überzeugen, ein Programm herunterzuladen, mit dem sie angeblich ihren Bildschirm aus der Ferne kontrollieren konnten. Auf diese Weise beschaffte sich der Betrüger Zugang zu Passwörtern und Kreditkartennummern. Als die Betrogenen den Schwindel entdeckten, war es bereits zu spät: Der zur Verfügung stehende Höchstbetrag der Kreditkarte war bereits erschöpft.Seien Sie sich darüber bewusst, dass Betrügereien häufiger vorkommen, als man glauben mag: Kontakte per Telefon, Post, E-Mail oder über soziale Medien von unbekannten Personen oder Unternehmen sollten immer mit der nötigen Skepsis behandelt werden. Bei telefonischen Kontakten sollte man sich auch fragen, woher der Anrufer die Telefonnummer hat.Sie sollten wissen, mit wem Sie es zu tun haben: Trauen Sie einem ausschließlich online hergestellten Kontakt niemals vollends. Recherchieren Sie und verwenden Sie Tools, um Bilder oder die Transparenz der Website zu überprüfen.Öffnen Sie keine: Wenn Sie sich der Quelle nicht sicher sind, überprüfen Sie die Identität des Kontakts anhand einer unabhängigen Quelle wie einem Telefonbuch. Verwenden Sie jedoch niemals die in der Nachricht angegebenen Kontaktdaten, da Sie wahrscheinlich zu einer speziell eingerichteten Telefonnummer oder Fake-Website weitergeleitet werden.Beantworten Sie keine Anrufe und Nachrichten, in denen Sie umgebeten werden, selbst wenn bekannte Unternehmen genannt werden. Es besteht die Gefahr, dass Malware auf Ihrem Rechner installiert wird oder dass Kriminelle auf Ihren Bildschirm zugreifen, um sensible Daten, Passwörter und Kreditkartennummern zu stehlen.Stellen Sie in sozialen Medien denund die Sicherheit so ein, dass Sie nur Nachrichten von Personen erhalten, die Sie persönlich kennen.Seien Sie misstrauisch gegenüber jeder Form von Investitionen, die über Pop-up-Fenster, soziale Kanäle, E-Mails oder Telefonanrufe beworben werden:bekannter Unternehmen bieten Investitionen an, die zwar verlockend aussehen, sich aber in Wirklichkeit sehr oft als Betrug herausstellen. Überweisen Sie solchen Anbietern niemals Geld! Wenn Sie Aktien kaufen möchten, können Sie dies direkt über Ihre Bank machen.Lassen Sie sich nicht darauf ein, Geld oder Vermögenswerte für eine andere Person auf Provisionsbasis zu transferieren, da dies eine Straftat wie z. B. Geldwäsche darstellen könnte.Wenn Sie aufgefordert werden,, z. B. über Prepaid-Karten, Geschenkkarten oder Kryptowährungen, sollten Sie vorsichtig sein und einer solchen Aufforderung nicht nachkommen.