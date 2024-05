Vorwurf: Sich bei verwirrter Seniorin einquartiert und 35.000 Euro erpresst

Ihr vorgespielt, dass sie ihm 35.000 Euro schulde

Übervorteilung einer wehrlosen Person, Erpressung und Hausfriedensbruch werden dem Mann zur Last gelegt.Ende letzten Jahres begannen die Ermittlungen: Angehörige der älteren, psychisch kranken Frau hatten Anzeige erstattet. Zu diesem Zeitpunkt lebten mehrere ausländische Staatsbürger in der Wohnung der Frau in Gries Der Verdächtige soll unter Ausnutzung des prekären Zustands der Frau diese zunächst dazu gebracht haben, eine Erklärung zu seinen Gunsten zu unterzeichnen, sodass er bei ihr wohnen konnte.Außerdem soll er ihr vorgegaukelt haben, dass sie ihm 35.000 Euro schulde. Offenbar drohte er, ihr etwas anzutun, wenn sie das Geld nicht zurückzahle und ihn nicht weiterhin in der Wohnung leben lasse. Dem gerichtlichen Sachwalter der Frau war es nämlich bereits für einige Zeit gelungen, den ungebetenen Untermieter aus der Wohnung zu bringen.M.S.W. und einer seiner Komplizen und Landsleute müssen sich nun verantworten. Quästor Paolo Sartori hat den Widerruf der Aufenthaltsgenehmigung in die Wege geleitet.