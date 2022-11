Während Filmvorführung: E-Bike gestohlen und davongeradelt

Da war die Welt noch in Ordnung: Walter Stieger (Mitte) bei der Vorführung mit Thomas Hochkofler (links) und Lukas Lobis.

„Natürlich – das, was der Frau passiert ist, ist viel schlimmer. Aber es ist auch verletzend, wenn jemand dein E-Bike stiehlt“, sagt er. Dass in Bozen nichts vor Dieben sicher sei – „das kann es nicht sein.“ Nicht nur sein E-Bike ist an dem Abend gestohlen worden; auch ein zweites ist vor dem Waltherhaus verschwunden, wie er in Erfahrung gebracht hat.Die Überwachungskameras haben den Diebstahl aufgezeichnet. „5 Minuten nach Beginn der Vorstellung ist der Mann mit einem Rad gekommen, hat den Sitz heruntergeschraubt und weg war er – wohl Richtung Bahnhofspark“, berichtet Stieger. Er hat bei den Carabinieri Anzeige erstattet. „Ich möchte mein Rad zurück. Das ist eine Straftat. Wenn mir jemand sagt, das ist nur ein Rad, da kann man nichts machen…das ist für mich inakzeptabel. So viel wie 5 gestohlene E-Bikes wert sind, das verdiene ich jedenfalls nicht im Monat. Ein schönes Geschäft für Kriminelle“, ärgert er sich.Das Rad sei wohl noch immer in Bozen, nimmt er an. „Ich hoffe, dass jemand mein Rad erkennt und mir sagt, wo es ist.“ Weit könne es nicht sein, vermutet er.