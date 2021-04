Waidbruck: Ermittlungen nach Tod von kleinem Buben

Wie es zu dem fatalen Unglück kommen konnte, das weit über das Dorf hinaus die Menschen erschüttert hat, ist nun Gegenstand der Ermittlungen der Staatsanwaltschaft.Die Frage, wer das Kind beaufsichtigte, ist dabei ebenso von Bedeutung wie jene nach der Sicherheit am Balkon. Wie berichtet , war am Freitag kurz vor 19 Uhr der 14 Monate alte Bub vom Balkon der Wohnung im vierten Stock des Rathauses von Waidbruck in die Tiefe gestürzt.Das Weiße Kreuz Klausen und der Notarzthubschrauber Pelikan 2 wurden sofort an den Unfallort geschickt, auch die Feuerwehr Waidbruck wurde alarmiert.Angesicht der schweren Verletzungen musste der kleine Bub reanimiert und in das Krankenhaus Verona geflogen, wo er jedoch seinen schweren Verletzungen erlag.Seine Eltern stammen ursprünglich aus Mazedonien.

stol