Waidbruck: Kind stirbt nach Sturz von Balkon

Wie am Sonntag bekannt wurde, war am Freitag kurz vor 19 Uhr ein 14 Monate altes Kleinkind vom Balkon einer Wohnung im zweiten Stockwerk des Rathauses in die Tiefe gestürzt.Das Weiße Kreuz Klausen und der Notarzthubschrauber Pelikan 2 wurden sofort an den Unfallort geschickt, auch die Feuerwehr Waidbruck wurde alarmiert.Angesicht der schweren Verletzungen musste der kleine Junge reanimiert und in das Krankenhaus Verona geflogen, wo er jedoch seinen schweren Verletzungen erlag.Seine Eltern stammen ursprünglich aus Mazedonien. Die Carabinieri erheben nun die genauen Umstände, wie es zu dem Unglück kommen konnte.

ive/stol