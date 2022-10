Wanderer auf dem Lagorai vermisst – Suche weiterhin erfolglos

Anspruchsvolle Suche

Wo ist Nicola Spagnolo? Der junge Mann aus Venetien ist am vergangenen Samstag auf dem Lagorai im Trentino spurlos verschwunden.Gestern wurde die Suche wieder aufgenommen – da sich die Wetterbedingungen in der Höhe allerdings verschlechterten, mussten die am Boden tätigen Teams vorerst wieder einrücken. In den kommenden Tagen soll weiter gesucht werden.Wie die italienische Nachrichtenagentur „Ansa“ berichtet, stiegen die Retter bei Tagesanbruch sowohl von der Seite des Fleimstals als auch von der Seite von Caoria in Richtung Biwak „Paolo und Nicola“ und in Richtung Cima di Cece auf – ein Gebiet, das immer noch als vorrangig für die Suche gilt.Die Teams erreichten die Höhe teils zu Fuß, teils mit dem Hubschrauber. Nebel und Wind machten den Einsatz des Hubschraubers der Trentiner Einsatzkräfte und der Finanzbehörde für den Transport der Retter und für Überflüge unmöglich und erschwerten auch die Arbeit der Bodenteams und des Suchhundes der provinziellen Such- und Katastrophenhundeschule.Die Suchaktionen wurde – trotz der schwierigen Verhältnisse – den ganzen Tag über auf den Wegen und an den Hängen der Cima di Cece fortgesetzt.Neben den Bergrettungsteams der Stationen Moena, Caoria, Primiero, Val di Fiemme und San Martino di Castrozza sowie der Such- und Katastrophenhunde der Provinz waren auch Mitarbeiter der Finanzbehörde, der Feuerwehr und der Carabinieri im Einsatz.