„Waren und bleiben Garant für Autonomie“

Enrico Letta: Ich werde nicht aufhören, bis zum letzten Augenblick mit den Menschen zu reden, weil ich überzeugt bin, dass nichts in Stein gemeißelt ist. Wir haben eine Preisgrenze für Gas auf EU-Ebene vorgeschlagen, die Entkoppelung des Preises von Strom aus erneuerbaren Quellen, soziale Strompreise für Familien und die Verdoppelung der Steuerkredite für Unternehmen. Wir wollen jenen Jugendlichen, die heute das Land verlassen, eine Zukunft bieten: Mit einem Stopp befristeter Arbeitsverträge, Anreizen für Betriebe für unbefristete Anstellungen, Mietbeihilfen und mehr Ausbildungsmöglichkeiten. Schlüssel unseres Vorhabens ist die Reduzierung der Steuern auf Arbeit mit besonderem Augenmerk auf die Frauen.Letta: Der Unterschied, wenn man uns statt der Rechten die Stimme gibt, liegt im alltäglichen Leben. Sie sind für die Flat Tax, die die Reichen gegenüber den weniger Betuchten bevorteilt, wir sind für eine progressive Steuer. Sie wollen uns vorschreiben, wen wir zu lieben, an wen wir zu glauben haben, wir sind für gleiche Rechte für alle. Sie wollen das Bürgereinkommen abschaffen, wir wollen es reformieren und ein Mindesteinkommen einführen. Sie wollen beim Gesundheitswesen sparen, wir wollen das öffentliche Gesundheitswesen in den Mittelpunkt stellen. Und mit dem aktuellen Wahlgesetz ist jede Stimme, die man uns nicht gibt, eine für die Rechte.Letta: Es liegt sicher nicht in der Verantwortung des PD, dass eine solche Allianz nicht zustande gekommen ist. Der PD ist eine Gemeinschaft und nicht ein einzelner Kopf an der Spitze. Wir alle sind bemüht darum, den Menschen nahezubringen, welche Pläne wir für das Land haben – und zuzuhören, welche Anliegen aus der Bevölkerung kommen. Wir werden Wahlsitz für Wahlsitz bis zum letzten Augenblick kämpfen.Letta: Wir wären nicht autonomiefreundlich, wenn wir nicht die Entscheidungen der lokalen politischen Kräfte respektieren würden – selbst dann, wenn wir ihre Entscheidungen nicht teilen.Letta: Der PD hat die Autonomie immer befürwortet und unterstützt und dabei stets alle ethnischen und sprachlichen Eigenheiten des Landes berücksichtigt. Und wir werden das auch weiterhin tun. Für uns bedeutet die Verteidigung der Autonomie eine vielschichtige Konzeption von Regierung, völlig konträr zum Zentralismus. Für die Zentralisten hat der Staat die alleinige Macht in der Hand. Aus diesem Grund will die Rechte ja ein Europa, das nichts anderes als eine Arena für die Vertretung der nationalen Interessen ist. Wir hingegen glauben an ein Europa, das den Interessen der Bürger und den Regionen nahe steht und deren Eigenheiten verteidigt.Letta: Diese Kandidaturen des damals von Matteo Renzi geführten PD waren 2018 zweifelsfrei ein Gewaltakt. Aus diesem Grund waren alle Voraussetzungen gegeben, diesmal getrennt anzutreten. Wir respektieren die Entscheidung der SVP – auch wenn ich diese sehr bedauere. Die Kandidaten, die diesmal am Start sind, unterscheiden sich deutlich von den damaligen: Sie alle sind ausnahmslos extrem tüchtig, dem Land verbunden, mit einer verdienstvollen und anerkannten Vergangenheit.Letta: Luigi Spagnolli ist zweifelsfrei ein Kandidat mit einem ausgezeichneten Profil. Er hat Bozen über viele Jahre hinweg geleitet – im Übrigen als einziger Bürgermeisterkandidat, den die SVP bereits beim ersten Wahlgang unterstützt hatte. Damit ist Spagnolli ein Kandidat, der im Stande ist, einen breiten Konsens zu vereinen und der stets bewiesen hat, dass ihm die Autonomie am Herzen liegt und diese auch immer verteidigt hat. Die Zugehörigkeit zur einen oder zur anderen Fraktion wird ganz sicher nicht seinen Einsatz bestimmen. Nach den Wahlen wird man bewerten, welche Option die bessere ist – immer unter Berücksichtigung der politischen Umstände, die sich in Rom präsentieren.Letta: Der PD in Südtirol wurde wieder neu belebt, hat einen wichtigen Wiederaufbau geleistet: Die Zahl der Parteimitglieder steigt, man hat einvernehmlich gute Kandidaten gefunden und breite Allianzen geschmiedet, die in vielen Fällen alles andere als fix schienen. Auf dieser Basis werden wir den Weg aufbauen, der uns zu den nächsten Landtagswahlen führt.Letta: Genau das haben wir als Partito Democratico ja gemacht. In sehr intensiven Gesprächen mit der SVP haben wir ja versucht, für diese Parlamentswahlen eine Allianz zu schmieden, die über das Herkömmliche hinausgeht. Leider hat die SVP eine andere Entscheidung getroffen. Jetzt konzentrieren wir uns auf unseren Wahlkampf und tun das Möglichste, damit unsere Kandidaten gewählt werden. Wir sind immer Garant für die Autonomie gewesen und werden das auch weiterhin stets sein.