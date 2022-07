Was sich ab heute in unseren Autos ändert Was sich ab heute in unseren Autos ändert

6. Juli 2022: Ab diesem Tag gilt eine Verordnung der EU, an der Autofahrerinnen und Autofahrer bald nicht mehr vorbeikurven können. Hier erfahren Sie, was das für den Alltag auf der Straße bedeutet – und was sich Fachleute von der Neuerung erwarten.