Was tun gegen den Wolf? Rufen Sie an

Die ersten Bauern haben heuer sogar die Almsaison für ihre Tiere schon wieder beendet, weil sie noch mehr tote Tiere durch Wolfsrisse fürchten. Manch einer überlegt gar, seine Tiere gar nicht mehr aufzutreiben.Wie sollte man der Situation Herr werden? Sind unsere Almen in Gefahr? Können Herdenschutzmaßnahmen auf die Dauer tatsächlich schützen? Haben Sie Angst vor dem Wolf, wenn Sie über Südtirols Almen wandern? Wo und wie sollte die Südtiroler Politik hier etwas unternehmen?Wir wollen Ihre Meinung zum Thema Wolf wissen, rufen Sie bei uns an: am morgigen Freitag von 11 bis 13 Uhr unter den Rufnummern 0471/92 54 37 und 0471/92 54 19.