Wechsel beim Theaterverein St. Ulrich

Das Freilichttheater war sicherlich der Höhepunkt im abgelaufenen Jahr und hatte von allen großen Einsatz erfordert, doch am Ende konnte man rundum ein positives Fazit ziehen.Für das neue Tätigkeitsjahr 2024 hat sich der Ausschuss vorgenommen, verstärkt auf die Jugend zu setzen und auch neue Kräfte in den Verein aufzunehmen. Details dazu sind in Ausarbeitung.Bei der Wahl wurde Patrick Perathoner in seinem Amt als Obmann bestätigt. Zu seiner Stellvertreterin wurde Heidi Rabanser gewählt, auch der Schriftführer Günther Pitscheider bekam das Vertrauen der Vereinsmitglieder. Neu ist die Kassiererin Sabrina Bernardi. Im Ausschuss wurden Luis Mahlknecht, Marina Moroder und Astrid Rabanser bestätigt, neu hinzugekommen sind Irene Insam und Renate Senoner.