Wechselhafte Herbstwoche steht an – Schnee in den höheren Lagen erwartet

Nach einem sonnenreichen Wochenende, ist es heute am Montag trüb und gebietsweise kann es zu leichten Niederschlägen kommen. In den höheren Lagen (ab 1500 Metern) ist zudem mit moderatem Schneefall zu rechnen.Am Dienstag Vormittag werden noch ein paar Restwolken zu sehen sein, jedoch zieht anschließend ein Zwischenhoch über das ganze Land, welches uns den ganzen Mittwoch noch erhalten bleibt und somit die nächsten 2 Tage für strahlenden Sonnenschein sorgen wird.„Die wettertechnisch schönsten Tage der Woche sind der Dienstag und der Mittwoch“, versichert Landesmeteorologe Dieter Peterlin.Am Donnerstag gewinnen die Wolken wieder die Oberhand und es bleibt ganztätig bewölkt.Am Freitag überwiegt dann der Regen und die Schneefallgrenze sinkt bis auf 1000 Metern herab.Im Video sehen Sie, was Sie mit dem Herbstlaub in Ihrem Garten wirklich tun sollten.Alles rund ums Wetter finden Sie auf der STOL-Wetterseite

